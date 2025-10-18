Haberler

İsrail'de Mehmetçik korkusu! "Kabus" manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınında yer alan analizde, Türk askerinin Gazze'de görev alabileceği vurgusu dikkat çekti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki artan etkisinin İsrail'de "endişe ve korku yarattığı" belirtildi. Uzmanlar, Türkiye'nin Gazze'de aktif rol üstlenmesinin Tel Aviv için "stratejik bir kabus" olabileceğini, Türk askeri varlığının İsrail açısından en büyük risk olarak değerlendirildi.

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Ynet, Türkiye'nin Gazze'deki artan etkisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. "Erdoğan'ın Gazze hayali, İsrail'in kabusu" başlıklı haberde, Türk askerinin Gazze'de görev alabileceği vurgusu öne çıkarıldı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNDEN İSRAİL RAHATSIZ

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamleleriyle Gazze'nin geleceğinde belirleyici bir rol üstlendiği, bu durumun ise İsrail'de ciddi endişe yarattığı ifade edildi. Türkiye'nin barışın garantörü konumuna geldiği belirtilirken, Erdoğan'ın vizyonunun "Gazze'nin geleceğini şekillendirdiği" vurgulandı.

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın

"81 KİŞİLİK EKİP GÖREV İÇİN HAZIR"

Analize göre Türkiye, uluslararası görev gücünde yer alarak rehinelerin cesetlerini bulma operasyonuna katkı sağlayacak. 81 kişilik kurtarma ekibinin, İsrail'den "yeşil ışık" beklediği kaydedildi.

"TÜRK ASKERİ GAZZE'DE GÖREV ALABİLİR"

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin gözlemlenmesinde aktif rol oynayabileceğini belirterek, "Türk askerlerinin Gazze'de olması artık ihtimal dahilinde" dedi.

EN BÜYÜK RİSK: ÇATIŞMA İHTİMALİ

Analizde, İsrail'in Türk askerinin Gazze'de bulunmasına sıcak bakmadığı vurgulandı. Uzmanlar, olası bir yanlış anlaşılmada "Türk askerinin kazara hedef alınmasının" büyük bir diplomatik krize yol açabileceğini belirtti. Analiz, Türkiye'nin Gazze'deki diplomatik ve olası askeri varlığını, " Orta Doğu'daki yeni denklemin merkezinde yer alan oyun değiştirici bir hamle" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Avukat da bunu yaparsa! Polis memurunu ezip kaçtı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıender türk :

bunu kim yer , makarnacılar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.