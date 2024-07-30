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İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'de büyük bir kriz patlak verdi. Ordunun, Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçladığı 9 askeri gözaltına alması üzerine İsrail'deki aşırı sağcı protestocular güvenlik güçleriyle çatışarak askeri üsse girdi. Başbakan Netanyahu'nun sert tepkisi ve sakinlik çağrısına rağmen eylemin devam ettiği aktarıldı.

İsrail'de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alındı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtti.

GÖSTERİCİLER ASKERİ ÜSSE GİRDİ

Gözaltı haberi aşır sağcı protestocuları öfkelendirdi. İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanan kalabalık İsrail güvenlik güçleri ile çatıştı. Göstericilerin askeri üsse girdiği öğrenildi. Başbakan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) komutanı Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog çıkan isyanı sert bir şekilde eleştirdiler ve sakinlik çağrısında bulundu ancak protestolar devam etti.

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

"BU DELİLİĞİ DERHAL DURDURUN"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bir çağrıda bulunarak hükümetten devlet ve ordunun parçalanmasına engel olmasını istedi. İsrail'de 2021-2022 yıllarında başbakanlık yapan Bennett, X platformundan yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu deliliği derhal durdurun." ifadesini kullandı.

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

Bennett "Düşmanlarımız her taraftan bize saldırıyor, bir avuç isyancı ise İsrail ordusunu, hukukun üstünlüğünü ve ülkemizi parçalamak üzere askeri üssü basıyor. Bunlar, dünyadaki tek Yahudi devletini parçalamak istiyor. Bunlar ya kaosu görmezden gelecekler ya da buna teşvik edecekler" dedi.

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

"HAMAS'A EN BÜYÜK HEDİYE BU OLUR"

Ayaklanma ve isyanların Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve ülkenin diğer düşmanlarına sunulacak en büyük hediye olduğunu vurgulayan Bennett, herkesin ayaklanmayı derhal durdurması, askeri bölgeyi terk etmesi ve hukuka bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail Gazze Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

YalancıSavar:

Zalimlere ve onlara destek veren ülkelerin ürünlerini boykot edin. Ben mecbur kalmadıktan sonra alternatif ürünleri alıyorum

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Ömer Can:

adamların rahatları bozuluyor neden isyan etmesinler

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