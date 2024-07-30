İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alındı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtti.

GÖSTERİCİLER ASKERİ ÜSSE GİRDİ

Gözaltı haberi aşır sağcı protestocuları öfkelendirdi. İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanan kalabalık İsrail güvenlik güçleri ile çatıştı. Göstericilerin askeri üsse girdiği öğrenildi. Başbakan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) komutanı Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog çıkan isyanı sert bir şekilde eleştirdiler ve sakinlik çağrısında bulundu ancak protestolar devam etti.

"BU DELİLİĞİ DERHAL DURDURUN"

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bir çağrıda bulunarak hükümetten devlet ve ordunun parçalanmasına engel olmasını istedi. İsrail'de 2021-2022 yıllarında başbakanlık yapan Bennett, X platformundan yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu deliliği derhal durdurun." ifadesini kullandı.

Bennett "Düşmanlarımız her taraftan bize saldırıyor, bir avuç isyancı ise İsrail ordusunu, hukukun üstünlüğünü ve ülkemizi parçalamak üzere askeri üssü basıyor. Bunlar, dünyadaki tek Yahudi devletini parçalamak istiyor. Bunlar ya kaosu görmezden gelecekler ya da buna teşvik edecekler" dedi.

"HAMAS'A EN BÜYÜK HEDİYE BU OLUR"

Ayaklanma ve isyanların Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve ülkenin diğer düşmanlarına sunulacak en büyük hediye olduğunu vurgulayan Bennett, herkesin ayaklanmayı derhal durdurması, askeri bölgeyi terk etmesi ve hukuka bağlı kalması gerektiğini kaydetti.