İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Hükümeti deviririz

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisine ateş püskürerek Netanyahu hükümetini tehdit etti.

ABD Başkanı Biden, İsrail işgali altındaki Gazze'de savaş için açıkladığı ateşkes önerisine Tel Aviv'den sert tepki geldi. Gazze'deki soykırımın mimarlarından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Biden'ın ateşkes çağrısına ilişkin "Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılmadan Gazze'de savaşın sona erdirilmesini kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"NETANYAHU SAVAŞI SONLANDIRIRSA HÜKÜMETİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu da tehdit ederek "Netanyahu, Hamas'ı devirmeden Gazze savaşını sonlandıracak bir anlaşmaya varırsa hükümeti düşüreceğiz." sözlerini sarf etti.

"AKSİ HALDE HÜKÜMETTE KALMAYIZ"

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Hamas yok edilip tüm rehineler geri verilene kadar Gazze'ye saldırılara devam edilmesini talep ediyoruz. İsrail askerlerinin çekilmesine, Filistinlilerin Kuzey Gazze'ye dönmesine ve toplu tutsak tahliyesine karşı çıkıyoruz." dedi. Smotrich, Ben-Gvir gibi aksi halde hükümette kalmayacağını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (Soldan sağa)

İSRAİL TÜM ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYOR

İsrail, yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlamadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtilmişti. Açıklamada, Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatılmıştı.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.