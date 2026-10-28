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İsrail'de 5 milyon oy sayıldı, Netanyahu bloku 53 sandalyede kaldı

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İsrail'de 5 milyon oy sayıldı, Netanyahu bloku 53 sandalyede kaldı
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İsrail'de toplam oyların yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 5 milyon oyun sayılmasıyla Netanyahu liderliğindeki sağ blok 53 sandalyeye geriledi. Blokun 61 sandalye çoğunluğuna ulaşma ihtimali azalırken Arap partileri 19 sandalyeye yükseldi.

(ANKARA) - İsrail genel seçimlerinde toplam oyların yaklaşık yüzde 85'ine tekabül eden 5 milyon oyun sayılmasıyla Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun sandalye sayısı 53'e geriledi, hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğuna ulaşma ihtimali azaldı. Arap partilerinin toplam sandalye sayısının ise 19'a yükselmesi, seçim sonrası hükümet arayışlarında rollerini daha kritik hale getirdi.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin (CEC) son verilerine göre, toplam oyların yaklaşık yüzde 85'ine tekabül eden 5 milyon oyun sayılmasıyla Netanyahu'nun Likud partisi 26 sandalye kazanıyor. Netanyahu blokundaki Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas ve aşırı sağcı Otzma Yehudit'in yedişer, Dini Siyonizm Partisi'nin ise altı sandalye kazanması öngörülüyor. Böylece Netanyahu'nun mevcut müttefiklerinden oluşan blok 120 sandalyeli Knesset'te 53 sandalyede kalıyor.

Gadi Eisenkot'un liderliğindeki muhalefet bloku mevcut sonuçlara göre 49 sandalyeye ulaşıyor. Muhalefet bloğunda Eisenkot'un Yashar partisinin yanı sıra Naftali Bennett ve Yair Lapid'in B'Yachad, Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beytenu ve Yair Golan'ın Demokratlar partileri de yer alıyor. Yashar'ın 21, B'Yachad'ın 12, Demokratlar'ın sekiz ve Yisrael Beytenu'nun yedi sandalye kazanması bekleniyor.

ARAP PART İ LER İ 19 SANDALYEYE YÜKSELD İ

Son verilere göre Ortak Liste 12, Ra'am ise yedi olmak üzere Arap partilerinin temsili toplam 19 sandalyeye çıktı. Demokratların lideri Yair Golan, Arap partileri dahil edildiğinde Netanyahu karşıtı partilerin çoğunluğa sahip olduğunu savunarak, Arap vatandaşlarla ortaklık içinde bir "değişim hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

İsrail'deki Arap siyasi oluşumlarının ortak seçim listesi Ortak Liste Başkanı Yousef Jabareen de partisinin Netanyahu hükümetinin iktidardan uzaklaştırılmasının önünü açmaya hazır olduğunu söyledi.

Partilerin koalisyon görüşmelerinde uzlaşamaması halinde İsrail'in yeniden seçime gitmesi de olasılıklar arasında.

Kaynak: ANKA
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