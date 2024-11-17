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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan ziyaretini "güvenlik gerekçesiyle" iptal ettiğini söylerken, gerçeğin bambaşka olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin geçiş izni vermeyerek hava sahasını kapatması nedeniyle Herzog'un Azerbaycan'a gidemediği öğrenildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan ziyaretini "güvenlik gerekçesiyle" değil, Türkiye'nin hava sahasını kullanmasına izin vermediği için iptal ettiği öğrenildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI, AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapacağı COP29 gezisi iptal edildi. İsrail yaptığı resmi açıklamada ziyaretin "güvenlik nedeniyle" iptal edildiğini söyledi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemişİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

TÜRKİYE, HAVA SAHASININ KULLANILMASINA İZİN VERMEMİŞ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail cumhurbaşkanlığına ait "Wing of Zion" uçağının hava sahasından geçmesine izin vermemesinin olduğunu açıkladı. Bakanlıktaki üst düzey bir yetkili bir haber sitesine yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesinin doğru olmadığını, Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

Reis izin vermedi yani

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Havada vurulması daha güzel olurdu ama Buda bir gelişme

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıBulent Turker:

at yalanı yesin akp mhp sazanı... Azerbaycan bizi israile 50 kere satar

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSalim:

AZERBAYCAN HANİ GARDAŞIZ !! HAYIRDIR İSRAİLİN NE İŞİ VAR SENDE. ZİYARET MİYARET HEEEE

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Haber YorumlarıSuat Saldıran:

Havada kim vurdu ya gelseydi fena olmaz dı

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Haber YorumlarıSelman:

Bu sıkışan hükumete can suyu olacak bir algı operasyonudur %100 yalandır eğer öyle olsaydı en tepedeki bunu kibirle anında duyururdu.

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Haber YorumlarıSaid Kurt:

Vakit tamamdır. Sözkonusu vatandır.

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Haber Yorumlarıhakikitosunpaşabenim:

geçen sene bize geldi bu adam , noldu şimdi?

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