İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan ziyaretini "güvenlik gerekçesiyle" değil, Türkiye'nin hava sahasını kullanmasına izin vermediği için iptal ettiği öğrenildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI, AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapacağı COP29 gezisi iptal edildi. İsrail yaptığı resmi açıklamada ziyaretin "güvenlik nedeniyle" iptal edildiğini söyledi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

TÜRKİYE, HAVA SAHASININ KULLANILMASINA İZİN VERMEMİŞ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail cumhurbaşkanlığına ait "Wing of Zion" uçağının hava sahasından geçmesine izin vermemesinin olduğunu açıkladı. Bakanlıktaki üst düzey bir yetkili bir haber sitesine yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesinin doğru olmadığını, Türkiye'nin Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.