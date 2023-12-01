İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti

Gazze'de ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusunun, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ın saklandığı iddia edilen Han Yunus kentine odaklandı. Saldırılarını bu kente yoğunlaştıran İsrail, sivil halka Han Yunus şehrinin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu uyarısında bulunarak Refah'a gitmeleri yönünde talimat verdi.

İsrail ile Hamas arasında 7 gündür devam eden geçici ateşkes bu sabah 08.00 itibarıyla sona erdi. Ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı.

HAN YUNUS'TA 50'DEN FAZLA SİVİLİ KATLETTİLER

Han Yunus kentini savaş alanı ilan eden İsrail saldırılarına bu bölgede yoğunlaşırken, 50'den fazla Filistinliyi de bu saldırılarda katletti.

"İSRAİL ORDUSU, YAHYA SİNWAR'IN PEŞİNDE"

İsrail basını, IDF'nin saldırılarını Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ın saklandığı bölgeye yoğunlaştırdığını yazdı. Jerusalem Post'ta yer alan haberde "IDF, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın saklandığına inanılan Han Yunus kentindeki sivillere Cuma sabahı İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sona erdiğinde tahliye emri verdi ve Han Yunus şehrinin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu uyarısında bulundu" denildi.

AKSA TUFANI HAREKATI'NIN BEYİN TAKIMINDA YER ALIYORDU

2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Sinwar, Aksa Tufanı Harekatı'nın beyin takımında yer alan az sayıda kişiden biri olarak görülüyor.

İSRAİL'İN ARANANLAR LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara konumunda bulunan Sinwar, İsrail'in arananlar listesinin de ilk sıralarında yer alıyor.