İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 45 gün sürecek, işte detaylar
7 Ekim'deki Hamas saldırısına karşılık vermek bahanesiyle 20 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'de ateşkes gelişmesi yaşandı. Ülke basınına göre Başbakan Netanyahu savaş kabinesine haber vermeden Gazze'de ateşkese onay verdi. Filistinli kaynaklar da Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini duyurdu.
İsrail'in aylardır sürdürdüğü Gazze saldırılarında ateşkes gelişmesi yaşandı. Ülke basınından alınan bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesinin görüşünü almadan Gazze'de ateşkes için onay verdi.
İSRAİL İLE HAMAS 3 AŞAMALI ATEŞKESTE ANLAŞTI
Ateşkesle ilgili olarak Hamas'ın, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiği Filistinli kaynaklar tarafından doğrulandı. Buna göre İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 20 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan bombardımanlarında her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı bir ateşkes aşamasına geçilecek.
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