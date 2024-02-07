İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı! 45 gün sürecek, işte detaylar

İsrail'in aylardır sürdürdüğü Gazze saldırılarında ateşkes gelişmesi yaşandı. Ülke basınından alınan bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesinin görüşünü almadan Gazze'de ateşkes için onay verdi.

İSRAİL İLE HAMAS 3 AŞAMALI ATEŞKESTE ANLAŞTI

Ateşkesle ilgili olarak Hamas'ın, İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiği Filistinli kaynaklar tarafından doğrulandı. Buna göre İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 20 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan bombardımanlarında her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı bir ateşkes aşamasına geçilecek.

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