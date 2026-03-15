Haberler

Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne dair sosyal medyada hızla yayılan iddialara İsrail hükümetinden yanıt geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında hayatını kaybettiğine yönelik sosyal medyada yayılan iddialar İsrail hükümeti tarafından yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"BAŞBAKAN İYİ DURUMDA"

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dostri, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadelerini kullandı.

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair söylentiler son günlerde sosyal medyada hızla yayılmıştı. İddiaların ortaya çıkmasında, Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısı sırasında İsrail genelinde çalan saldırı alarmının toplantının yapıldığı yerde duyulmaması etkili oldu.

Ayrıca söz konusu toplantıya ait olduğu öne sürülen ve yapay zekâ ile üretildiği iddia edilen bazı videoların sosyal medyada dolaşıma girmesi de iddiaların yayılmasına neden olmuştu.

Paylaşımlarda, Rusya, Çin ve Kuzey Kore kaynaklı olduğu öne sürülen bazı hesapların Netanyahu'nun ölümünü doğruladığı iddia edildi.

Söz konusu paylaşımlarda "Netanyahu'nun öldüğü doğrulandı" şeklinde ifadelerin yer aldığı ekran görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve tartışma yarattı.

RESMİ AÇIKLAMAYLA İDDİALAR YALANLANDI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayla birlikte Netanyahu'nun öldürüldüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığı vurgulanırken, yetkililer sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Elif Yeşil
Haberler.com
