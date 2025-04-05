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Yetkililer doğruladı! Netanyahu ABD'ye gidiyor

Yetkililer doğruladı! Netanyahu ABD'ye gidiyor
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği iddiaları, 3 İsrailli yetkili ve bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından doğrulandı. Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini görüşmesi bekleniyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, 3 İsrailli yetkili ve bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Macaristan ziyaretinin ardından bir başka yurt dışı ziyaretine daha hazırlanıyor. İngiltere merkezli Reuters'ın haberine göre, 3 İsrailli yetkili ve 1 Beyaz Saray yetkilisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ABD'yi ziyaret edeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

NETANYAHU BİR KEZ DAHA ABD YOLCUSU

İsrailli yetkililer ve bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini görüşmesi bekleniyor.

TRUMP SONRASI 2. ZİYARET

Pazartesi gerçekleştirilmesi beklenen görüşme, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıların başlamasından bu yana Washington'a 4'üncü, Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ise 2'inci ziyareti olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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