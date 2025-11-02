İsrail ateşkesi bozdu, Trump yeniden başkan olabilir mi?

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sunduğu programda, Washington temsilcisi Rona Doğan Sural ABD'deki son gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in ateşkesi bozmasına neden olarak gösterdiği olaylar, Gazze'de artan saldırılar ve ABD iç siyasetindeki sıcak başlıklar masaya yatırıldı.

"İSRAİL ATEŞKESİ 125 KEZ İHLAL ETTİ"

Programda İsrail'in ateşkesi bozma gerekçesi olarak bir İsrail askerinin öldürülmesi ve cenazelerin yavaş teslim edilmesini öne sürdüğü aktarıldı. Rona Doğan Sural, son günlerde İsrail'in 55 hava saldırısı düzenlediğini, yaklaşık 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 400'e yakın kişinin yaralandığını belirtti.

"GAZZE'DE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

Hamas'ın ateşkesin sürdüğünü açıkladığını ancak saldırıların devam etmesi halinde tutumunun ne olacağının belirsiz olduğunu vurgulayan Sural, İsrail'in ateşkesin kabul edilmesinden bu yana 125 kez ihlalde bulunduğunu söyledi.

TRUMP YENİDEN BAŞKAN OLABİLİR Mİ?

ABD'deki iç siyasete de değinen Sural, bütçe görüşmeleri ve göçmenlik politikalarındaki değişikliklerin gündemde olduğunu ifade etti. Anayasada değişiklik yapılması halinde Donald Trump'ın üçüncü kez başkan olma ihtimali bulunduğunu, ancak bu ihtimalin "çok zor" olduğunu belirtti.