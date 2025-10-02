Haberler

İsrail Askerlerinin Gazze'ye Yardım Götüren Tekneye Baskını

Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye yapılan baskın anı güvenlik kameralarına yansıdı. İsrail askerleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarına yönelik müdahalede bulundu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
