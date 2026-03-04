İsrail ana muhalefetinden Lübnan'ın güneyinin karadan işgal edilmesi planına destek

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, İsrail- Lübnan sınırına ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin korunması için Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesini istedi.

"LÜBNAN'A GİRMEMİZ GEREKİYORSA, GİRMELİYİZ"

İsrail ordusunun Hizbullah ile artan gerilimi bahane ederek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme yönündeki kararını destekleyen Lapid, "Hizbullah sınırın ötesinde durduğu müddetçe (kuzeydeki İsrail yerleşimleri için) güvenlik söz konusu olmayacak." dedi.

Lübnan'ın güneyinde "tampon bölge" kurulması çağrısı yapan ana muhalefet lideri Lapid, "Eğer bu, Lübnan'a girmeyi gerektiriyorsa, Lübnan'a girmeliyiz." ifadesini kullandı.

İSRAİL, İŞGALİ GENİŞLETME KARARI ALMIŞTI

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.