ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Öcalan'ın çağrısı terör örgütü YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi

Çağrı YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi
İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp Ece Gürel'in son fotoğrafı

İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne süren Tel Aviv yönetiminin bu hamlenin engellenmesi içn ABD'den yardım istediğine yer verilen haberde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği de ifade edildi.

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne sürerek, Tel Aviv yönetiminin bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurduğunu yazdı.

"TÜRKİYE 3 ASKERİ ÜS KURMAYI PLANLIYOR"

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DE YER VERİLDİ

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.

"İSTİKRARSIZLIKTAN MEDET UMANLAR HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
img

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
img

ABD'den gündem yaratacak dolar hamlesi
img

Dünya diken üstünde! Son hamle resmen bardağı taşırdı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoturan:

Bop planı tıkır tıkır

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Trump çıkar gördümü hemen o işe el koyar. Bu adam sadece çıkarına bakıyor. İsrail hariç her devleti para için satar.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar

Terim'in takımında kriz çıktı
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Kuzey Kore'den ABD'ye tarihi rest: Nükleer eylemlere son verin

Dünya diken üstünde! Son hamle resmen bardağı taşırdı
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.