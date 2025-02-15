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Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

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İsrail, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı 369 Filistinliye üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi. Kıyafetin üzerinde Arapça, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkatleri çekti.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

İsrail 369 Filistinliyi Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktı

ARAPÇA "UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ" YAZDILAR

Kıyafetin üzerinde Arapça, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken, esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.

İsrail 369 Filistinliyi Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktı

DURUMU AĞIR OLAN DÖRT FİLİSTİNLİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail 369 Filistinliyi Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktı

ESİR TAKASININ ALTINCI TURU

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD- İsrail, biri Rusya- İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı.Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

ananızı ziyaret etmek bu aziz milletimize nasip olacak , elbet bir gün faturayı keseceğiz

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Haber YorumlarıVEFA:

Araplar kendi meselelerini kendileri çözsün bize ne!.. Kurtuluş savaşında Araplar mı vardı yanımızda. Şükür ki Ulu Önder çıktı da LAİKLİĞİ bizlere hediye etti, yozluktan azıcık kurtulduk. Arap milletinden bize ne!

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Yorum Beğenme110
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Haber YorumlarıAbdülkadir selek:

"SENIN RABBIN ASLA UNUTKAN DEĞİLDİR" ( Meryem suresi 64.ayet.)

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

O mesaj aslında tüm İslam alemine gönderilmiş bir mesaj. Onbinlerce çocuğunuzu, kadın ve yaşlılarınızı bombalarımızla acımadan katlettik sizler film izler gibi kayıtsız kaldınız, üstüne bir de bize destek veren Yahudi markalarını satın almaya ürünlerini tüketmeye devam ediyorsunuz, daha da azacaz durmayacağız demek bu. İslam alemine bu utanç bize yetmedi sanırım.

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Haber YorumlarıMGk:

Hamas adama böyle el öptürür.. 70 senedir bir Gazzeyi aşamadınız AŞAMAYACAKSINIZ

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Haber YorumlarıHOZKAN:

70 yıldır yaptığınız zulüm ve barbarlığı biz de unutmayacağız alçaklar...

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Haber YorumlarıBedirhan POLAT:

Unutursanız sizin ben taa... Bu devran döner elbet.

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Haber YorumlarıHamdi Baba :

Savaş her zaman kötüdür. Gözleri kan bürümüş her ülke yöneten soytarıları şiddetle kınıyorum

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Haber Yorumlarıserkan dost:

Şu İsraile destek verenler birde çakma adlarla yorum yapmasalar açık açık adlarında yazsalar hainleri bir bir öğrensek. Erkeklikleriji gösterseler.

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Haber YorumlarıSura Aksoy:

birgün ansizim.......

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