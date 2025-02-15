Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

ARAPÇA "UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ" YAZDILAR

Kıyafetin üzerinde Arapça, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken, esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.

DURUMU AĞIR OLAN DÖRT FİLİSTİNLİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.

ESİR TAKASININ ALTINCI TURU

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD- İsrail, biri Rusya- İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı.Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.