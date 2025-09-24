İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı

İspanya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıların ardından donanma gemisi gönderme kararı aldı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlendi.

DRONLARLA SALDIRI DÜZENLEDİLER

Yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

İTALYA'NIN ARDINDAN İSPANYA'DA GEMİ GÖNDERECEK

Sumud Filosu'na yönelik saldırıların ardından İtalya, bölgeye donanma gemisi gönderme kararı almıştı. İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto yaptığı açıklamada "Filodaki İtalyan vatandaşlarını korumak adına, İtalyan donanmasının Fasan adındaki gemisini filoya eşlik etmek üzere görevlendirmeyi uygun gördük" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'nın ardından İspanya'da gemi göndereceğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'ye yelken açan Küresel Sumud Filosu'na destek için donanma gemisi gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

Sanchez şunları söyledi: "Akdeniz'de güvenli koşullarda seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor. Yarın, gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya yardım etmek ve kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere Kartagena'dan yola çıkacak."

ABLUKAYI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist, teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.