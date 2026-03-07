İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda iki askeri üssünü kullandırmadığı gerekçesiyle kendilerini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a "Savaşa hayır." cevabını vermişti. Avrupa'da Trump'a sırt dönen bir lider daha var.

İLK İTİRAZ İSPANYA'DAN GELMİŞTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin İspanya'daki iki askeri üssü kullanma talebine izin vermediği için kendisini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a açık bir mesaj verdi. Sanchez, ülkesinin savaş karşıtı tutumunu savunarak "Savaşa hayır" ifadelerini kullandı.

Sanchez, İspanya'nın uluslararası krizlere yaklaşımının net olduğunu belirterek, "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dünyanın nereye gittiğinin belirsiz hale geldiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren tarafların bile net bir hedefe sahip olmadığını savunan Sanchez, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma riskine dikkat çekti.

Sanchez, yaşanabilecek yeni bir savaşın uzun sürebileceğini ve sadece bölgeyle sınırlı kalmayabileceğini belirterek, "Bölgede ve diğer ülkelerde yayılabilecek, küresel ekonomik sonuçlar doğurabilecek bir savaşa girme riski var." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA TRUMP'A ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Avrupa'da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına yönelik eleştiriler de artıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın İran'a yönelik bombardımanının Ortadoğu'yu "kaosa sürüklediğini" söyledi.

Starmer, "Baskı ne olursa olsun değerlerimize ve ilkelerimize bağlı kalacağız." diyerek İngiltere'nin etik ve diplomatik çizgisini vurguladı. İngiltere'nin başlangıçta askeri üslerini kullanıma açmadığı, daha sonra ise sınırlı destek verdiği ancak eleştirilerin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com