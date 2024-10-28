İspanya, Lübnan'daki Barış Gücü'ne Destek Vermeye Devam Edecek

(ANKARA) - İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile İspanya'nın Barselona kentinde bir araya geldi. Albares, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barselona'da Lübnanlı mevkidaşım Abdullah Buhabib ile bir araya geldim. Kendisine İspanya'nın ülkesine olan bağlılığını ilettim. UNIFIL'de kalmaya devam edeceğiz, 5.5 milyon Avroluk insani yardımda bulunduk ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak Lübnan'ın güneyinde İsrail'in Hizbullah'la savaştığı bölgelerden barış gücünü derhal çekmesini istemişti. Netanyahu, terör örgütünün uluslararası birlikleri "canlı kalkan" olarak kullandığını söylemişti. UNIFIL ise barış gücü askerlerinin Güney Lübnan'da çalışmalarına devam edeceğini açıklamıştı.