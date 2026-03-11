İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 12. gününde dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. İspanya hükümeti, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İsrail'de görev yapan büyükelçisini görevden aldı. Kararın, Orta Doğu'daki gerilimin tırmandığı bir dönemde gelmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖREVİ MASLAHATGÜZAR ÜSTLENECEK

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, büyükelçinin görevden alınmasının ardından Tel Aviv'deki diplomatik temsilin artık maslahatgüzar seviyesinde sürdürüleceğini açıkladı. Buna göre İspanya'nın İsrail'deki büyükelçiliği bir süre boyunca maslahatgüzar tarafından yönetilecek. Diplomatik teamüllerde bu tür adımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kopmadığını ancak temsil seviyesinin düşürüldüğünü gösteriyor.

ÇOK ÖNEMLİ KARAR

İspanya'nın bu kararı, savaş sürecinde izlediği politikayla birlikte değerlendiriliyor. Madrid yönetimi daha önce ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonları için bazı müttefik ülkelerden üs desteği istemesine rağmen kendi askeri üslerini bu operasyonlar için kullanıma açmamıştı. Bu durum Washington ile Madrid arasında kısa süreli bir gerilime yol açmış ve ABD'li bazı yetkililer İspanya'nın tutumunu eleştirmişti.

İSRAİL'E SERT TEPKİ GÖSTERİYOR

İspanya hükümeti ise Orta Doğu'daki çatışmaların daha fazla yayılmaması gerektiğini savunarak diplomatik çözüm çağrısında bulunmuştu. Başbakan Pedro Sanchez yönetimi özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail'e yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmiş ve uluslararası toplumun daha güçlü bir diplomatik girişimde bulunması gerektiğini ifade etmişti.

DİPLOMATİK MESAJ VERİLDİ

Uzmanlara göre İspanya'nın büyükelçisini geri çekmesi, İsrail'e doğrudan bir diplomatik mesaj niteliği taşıyor. Avrupa'da bazı ülkeler İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerini artırırken Madrid yönetiminin attığı bu adımın, bölgedeki savaşın Avrupa diplomasisine yansıyan en somut hamlelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim giderek büyürken birçok ülke bölgede tansiyonun daha da yükselmemesi için diplomatik temaslarını sürdürüyor. İspanya'nın aldığı kararın da bu süreçte Avrupa'nın Orta Doğu politikasında yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği belirtiliyor.