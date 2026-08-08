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İspanya'dan İtalya'ya Sınır Kontrolü Misillemesi

İspanya'dan İtalya'ya Sınır Kontrolü Misillemesi
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İSPANYA, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik sınır kontrollerini kaldırmayı reddetmesi üzerine, bugünden itibaren İtalya'dan gelen yolculara liman ve havalimanlarında geçici sınır kontrolleri uygulayacağını duyurdu.

İSPANYA, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik sınır kontrollerini kaldırmayı reddetmesi üzerine, bugünden itibaren İtalya'dan gelen yolculara liman ve havalimanlarında geçici sınır kontrolleri uygulayacağını duyurdu.

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, liman ve havalimanlarında rastgele kimlik ve belge kontrollerini içeren uygulamanın bugün başlayacağı ve şartlar değişmediği sürece 7 Eylül'e kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın 1 Ağustos'ta önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak başlattığı sınır kontrolleri, haksız, ayrımcı ve Avrupa Birliği (AB) çıkarlarına aykırı olarak nitelendirilerek, söz konusu kararın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

İtalya hükümeti ise ulusal güvenlik ve sınır yönetimi endişelerini gerekçe göstererek, İspanya'dan gelen üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik geçici kontrolleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdüreceğini bildirdi. Ulusal güvenlik konularında ültimatom veya dış baskıları kabul etmediğini vurgulayan Roma yönetimi, hava veya deniz yoluyla seyahat eden İspanyol veya diğer AB vatandaşlarının bu kontrollerden muaf olduğunu aktardı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, söz konusu sınır kontrol önlemlerini, İspanya'nın Ceuta bölgesine yönelik göçmen akınının ardından 31 Temmuz'da duyurmuştu. Temmuz ayı sonunda yaklaşık 80 bin kişi Ceuta'ya giriş yapmış, bunlardan yaklaşık 75 bini daha sonra gönüllü olarak geri dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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