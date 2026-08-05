İspanya: Ceuta'ya giren 72 bin göçmenden 70 bini döndü
İSPANYA İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Ceuta'ya giren yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Ceuta’yı terk ettiğini bildirdi.
İSPANYA İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Ceuta'ya giren yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Ceuta'yı terk ettiğini bildirdi.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından İspanya'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Ceuta'ya giren yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü kaydeden Marlaska, İspanya sınırları içinde kalanların durumuyla ilgilendiklerini, gerektiği takdirde göçmenlerin iade edileceğini söyledi. Marlaska, Ceuta'ya geçiş sürecinde 75 kişinin hayatını kaybettiğini de belirtti.