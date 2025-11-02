İslam Alimleri Vakfı Başkanı'ndan Gazze İçin Soykırım Uyarısı

İSLAM Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, 2 yılı aşkın süredir Gazze'de soykırıma varan saldırıların gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Bu durum karşısında tüm insanlık, özellikle de İslam dünyası, soykırımın engellenmesi konusunda aktif olmalı ve sonuç alıcı çalışmalara ağırlık vermelidir" dedi.

Edirne'de İslam Alimleri Vakfı tarafından 'Kendi Gök Kubbemiz' temasıyla 2'nci Balkan Alimleri Buluşması gerçekleştirildi. Edirne Valiliği ev sahipliğinde 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen buluşmaya, Balkanlardan Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve ayrıca Kırım'dan başmüftü, müftü ve 12 Balkan ülkesinden alimler katıldı. Buluşmanın sonuç bildirgesi, kentte bir otelde düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

'SOYKIRIMA VARAN SALDIRILAR GERÇEKLEŞMEKTE'

Sonuç bildirgesini okuyan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde vurgulanan insan onuru, insan kardeşliği ve ayrım yapmaksızın her insanın yaşam hakkının korunmasına yönelik hükümlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Müftüoğlu, "Söz konusu beyannameye imza atan egemen güçlerin de desteğiyle tüm insanlığın gözü önünde 2 yılı aşkın süredir Gazze'de Siyonist terör devleti İsrail tarafından soykırıma varan saldırılar gerçekleştirilmektedir. Bu durum karşısında tüm insanlık özellikle de İslam dünyası, soykırımın engellenmesi konusunda aktif olmalı ve sonuç alıcı çalışmalara ağırlık vermelidir. Üye devletlerin Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görmesini ve gözetilmesini sağlamayı taahhüt etmelerine rağmen; Gazze'de bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayrımı gözetmeksizin hedef alınması ve buna ses çıkarmamak ya da destek vermek, açık bir çifte standarttır" diye konuştu.

'DÜNYA ÇAPINDA BENZER SOYKIRIMLARA FIRSAT VERİLMEMELİ'

Gazze'deki vahşete dayalı uygulamaların durdurulması ve insanlık onurunun kurtarılması için tüm Müslümanların harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Tüm insanlık özellikle de Müslümanlar, sosyal, ekonomik ve politik açıdan harekete geçmelidir. Son günlerde tüm dünyadan sivil bir vicdan hareketi olarak ortaya çıkan Sumud ve Gazze Özgürlük Filolarına katılan sivil inisiyatiflerin eylemlerinin Siyonist rejim üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ateşkeslere rağmen bahaneler üreterek saldırılarına devam eden rejimi durdurmak için bu ve benzeri eylemler artırılarak sürdürülmelidir. Küresel güçler, siyaset, hukuk, ekonomi, kültür, medya ve eğitim yoluyla dayattığı cinsiyetsiz, milliyetsiz ve dinsiz nesil projeleriyle aile yapımızı ve ahlaki değerlerimizi hedef almaktadır. Tüm insanlık için beka meselesi olan bu konuya duyarsız kalınmamalıdır. El birliğiyle Gazze'de soykırım uygulayanların dünya çapında benzer soykırımları hayata geçirmesine fırsat verilmemelidir" ifadelerini kullandı.