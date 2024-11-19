İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
Rusya'nın komşusu olan İskandinav ülkeleri Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdi. Vatandaşlarına savaş ve kriz bilgilendirmeleri yapan İskandinavlar hazırlıklara başladı.
Rusya'nın komşusu İskandinav ülkeleri olası Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verirken, vatandaşlarına korkunç savaşta hayatta kalma rehberleri sunuldu.
İSKANDİNAVLAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI
İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kanlı işgali olarak da bilinen, kötüleşen güvenlik durumu konusunda halkına uyarıda bulundu ve İsveçlileri çatışmaya hazırlanmaya çağırdı.
İSVİÇRE'DE SAVAŞ BROŞÜRLERİ BASILDI
İsviçre Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı milyonlarca broşür basıldığını ve broşürlerin tüm hanelere dağıtılacağını açıkladı. Diğer ülkeler de korku içindeki vatandaşlarına ürpertici tavsiyelerde bulundu.
FİNLANDİYA YÜRÜTMENİN HAMLELERİNİ AÇIKLADI
Finlandiya'da hükümet "olaylara ve krizlere karşı" hazırlıklı olunması için önemli tavsiyelerini internette yayınladı. Askeri çatışmalara ilişkin korkutucu derecede ayrıntılı bir bölümde, dijital broşürde hükümetin ve cumhurbaşkanının silahlı bir saldırı durumunda nasıl tepki vereceği anlatılıyor. Finlandiya'nın broşüründe, yetkililerin "meşru müdafaa" için iyi hazırlanmış olduğu vurgulanıyor.
NORVEÇ VE DANİMARKA'DAN HAYATTA KALMA REHBERİ
Norveçliler aşırı hava koşulları veya savaş durumunda bir hafta boyunca kendi başlarına nasıl idare edeceklerini öğrenmeleri konusunda halkı uyaran bir broşür aldılar. Danimarka Acil Durum Yönetim Ajansı yetişkinlere üç günlük kriz döneminde ihtiyaç duyacakları su, yiyecek ve ilaçların ayrıntılarını içeren bir uyarı yayınladı.