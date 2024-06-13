İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

Aylardır korkuyla beklenen kara işgalini Refah şehri için Mayıs ayı başında başlatan İsrail ordusu, geride kalan haftalarda kentin birçok kısmını yok etti.

CAMİNİN İÇİNDEN SKANDAL KARELER PAYLAŞTI

Mısır sınırındaki şehirde İsrail katliamından kaçan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli barınıyordu. Kara saldırısıyla birlikte yüz binlerce Filistinli bir kez daha yer değiştirdi. Halihazırda Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'ta saldırılarına devam eden İsrail işgal birlikleri, bir caminin içerisinden skandal fotoğraflar paylaştı.

İSLAM DİNİNE HAKARETLER YAĞDIRDILAR

Fotoğrafları paylaşıp dakikalar sonra silen, Yael Sendler adlı Amerikan vatandaşı bir İsrail askeri. Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinine ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu.

"HİÇBİR ABD ASKERİ İŞGAL ORDUSUNDA GÖREV YAPMAMALI"

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Yael Sendler'in paylaştığı fotoğrafları iğrenç ve aşağılık olarak tanımladı, skandal karelerin Pentagon'un neden hiçbir ABD askerinin İsrail işgal ordusunda görev yapmaması gerektiğine bir örnek olduğunu açıkladı.

"SAVAŞA KATILMALARINI YASAKLAYIN"

Biden yönetimine olayı soruşturma çağrısı yapan CAIR, bütün Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşa katılmasının yasaklanmasını istedi.