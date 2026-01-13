İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Kısa süreli turistik bir safari gezisi için Etiyopya'ya giden Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak'ın, ülkede yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olay sırasında çatışma arasında kalan iki Türk vatandaşının da Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'ne sığındığı iddia edildi.

SAFARİ TURUNDAYDI

Gazeteci Can Özçelik'in aktardığı bilgilere göre; Silkar Madencilik'in sahibi olan iş insanı Erdoğan Akbulak, Etiyopya'da çıkan çatışmada ateş hattında kalarak yaşamını yitirdi. Akbulak'ın Etiyopya'ya turistik amaçla, safari için gittiği belirtildi.

İKİ TÜRK VATANDAŞI DA BÜYÜKELÇİLİĞE SIĞINDI

Çatışmanın ortasında kalan iki Türk vatandaşı ise güvenlik gerekçesiyle Türk Büyükelçiliği'ne sığındı. Söz konusu olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Silkar Madencilik'in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.

Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik'i kuran Akbulak, Türkiye'nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte bir markaya dönüştürdü. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan'daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı.