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İranlı yetkililer helikopter enkazını İHA'larla buldu

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İranlı yetkililer, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopterin enkazının İran'a ait İHA'lar tarafından bulunduğunu açıkladı. Türkiye'den kalkan Akıncı İHA da kurtarma görevine katıldı.

İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin Pazar günü düşmesinin ardından enkazın İran'a ait İHA'lar tarafından bulunduğunu açıkladılar.

İran medyasındaki haberlerde, Reisi'yi taşıyan helikoptere 12 saatten uzun süre ulaşılamadığı aktarılmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Rusya ve Türkiye helikopterin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek önerisi yapmıştı.

Türkiye'den kalkan Akıncı İHA da kurtarma görevine katılmıştı. Anadolu Ajansı'na göre hava aracı helikopter enkazı ile görsel teması gece sağlamış ve görev sırasında edindiği bilgileri İran ile anlık olarak paylaşmıştı.

BBC Monitoring 'e (BBC İzleme Servisi) göre İranlı yetkililer konuyla ilgili açıklamalarında enkazın bulunmasında İranlı İHA'ların kullanıldığını belirttiler.

İran Kızılhaçı'nın başındaki Pirhossein Kolivan 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, helikopterin konumunu kendi imkanlarıyla bulduklarını belirtti:

"Operasyon tamamen İranlı kurtarma ekipleri tarafından yürütüldü. Dışarıdan yardım almak, dış ülkelerden yardım alındığı yorumları söylentiden ibaret. Sahadaydım. Sevgili [kurtarma ekiplerimiz] bir saniye bile dinlenmeden ve uyumadan çalıştı. Helikopter enkazını gören İHA İran Kızılayı'na aitti".

Devlete ait IRTV1 kanalı da aynı gün TSİ 19.30'daki yayınında düşen helikopterin enkazını İranlı İHA'ların bulduğunu söyledi.

Yayına katılan kanalın Savunma Masası Muhabiri Younes Şadlou, yerel saatle 5.30 sularında İslami Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'ne ait özel bir İHA'nın helikopteri Uzi köyünün güneybatısında tespit ettiğini söyledi.

'Enkaz Akıncı'nın paylaştığı konumdan 10 km uzaktaydı'

Şadlou, operasyonda Türkiye ve Rusya'nın rolü hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Türk İHA'sı, Türkiye'nin isteği ve İranlı yetkililerin kabul etmesiyle kurtarma operasyonu için yardıma geldi. Dahası Rusya da katılmak istedi ve kendi özel kurtarma donanımlarını gönderdiler."

Ermenistan'dan iki İHA ve Moskova'dan özel donanımın Tebriz'e ulaştığını söyleyen Şadlou, "Ancak İran İHA'sının bulduğu helikopterin konumu, Türk Akıncı'nın paylaştığı konumdan 10 km uzaktaydı".

Şadlou, Akıncı'nın helikopterin yerini "tam olarak bulamadığını" söyledi ve Devrim Muhafızları'nın İHA'sının enkazın yerini tespit ettiğini açıkladı.

İran basınında, bir grup gönüllü bisikletlinin helikopter enkazına ilk ulaşan kişiler olduğu haberleri de yer aldı.

Reform yanlısı günlük Arman-e Emrouz gazetesi, Akıncı'nın helikoper enkazını bulmasının Türkiye'nin başarılı mali kalkınmasıyla ilgili olduğunu ve İran'ın "ekonomik izolasyonu" ve "yaptırımlar nedeniyle yeni teknolojilere erişmekteki başarısızlığını" gösterdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin gece görüşü araçları ve İHA'lara sahip 32 kişilik bir kurtarma ekibini İran Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle İran'a gönderdiğini belirtti.

Sosyal medyada nasıl yorumlandı?

İranlı reform yanlısı din adamı Rahmatollah Bigdeli, X hesabından, İranlı yetkililerin Akıncı'nın İran'daki bazı stratejik bölgeleri ve "askeri konumları" taramasına izin vermesini eleştirdi ve İran'ı "mahçup ettiklerini" söyledi.

İran'da rejim yanlısı bir kullanıcı ise, X hesabından, İran İHA'ları farklı hava koşullarında gece operasyonlar düzenleyebiliyorken, hangi İran makamının Türkiye'nin İHA gönderme önerisini kabul ettiğini sorguladı. İHA biriminin başındaki İranlı kumandanların bundan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Bazı kullanıcılarsa İran'ın "dünyada İHA sektöründe lider olma" iddialarıyla alay ettiler ve Akıncı'nın başarısının Türkiye'nin İHA satışlarını artırmasına yardım edeceği yorumlarını yaptılar.

BBC

İbrahim Reisi Helikopter Türkiye İran Dünya Güncel Haberler

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