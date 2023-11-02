İran'ın Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD ile ilgili iddiası büyük ses getirdi. Khatam-al Anbiya Merkez Karargahı Komutanı Gholam Ali Rashid, "Savaşın büyümemesi için tedbir alıyoruz" diyen ABD'nin güvenilir olmadığını ifade ederken, İsrailli mevkidaşlarıyla Tel Aviv'de gizli bir yer üssünde kara harekatına destek için bir araya geldiklerini açıkladı. Rashid, ellerindeki istihbaratın detaylarını da paylaştı.

İranlı komutan gizli toplantıyı ifşa etti! İkiyüzlü ABD, İsrailli yetkililerle kara harekatına destek için bir araya gelmiş

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 26. günde devam ederken, İran kanadından dikkat çeken bir iddia geldi. Khatam-al Anbiya Merkez Karargahı Komutanı Gholam Ali Rashid, "Savaşın büyümemesi için tedbir alıyoruz" açıklamasıyla kamuoyunu yanıltan ABD'nin, İsrailli mevkidaşlarıyla Tel Aviv'de gizli bir yer altı üssünde kara harekatına destek için bir araya geldiklerini öne sürdü.

"ABD'NİN AÇIKLAMASI GÜVENİLİR DEĞİL"

Khatam-al Anbiya Merkez Karargahı Komutanı Gholam Ali Rashid, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komuta Ağı Üyesi Tümgeneral Gholam Ali Rashid, ABD'nin ikiyüzlü tavır takındığını belirterek, ABD'nin "Savaşın büyümemesi için tedbir alıyoruz." açıklamasının kesinlikle güvenilir olmadığını söyledi.

"KARA HAREKATINA DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER"

General Ali Rashid, ABD'nin Gazze'ye silah ve askeri donanım yığmaya devam ettiğini, Amerikalı generallerin İsrailli mevkidaşlarıyla gizli bir üste kara harekatına destek için bir araya geldiklerini ifade etti.

"İSRAİL'E KARA SAVAŞLARI İÇİN TALİMAT VE DESTEK SAĞLANIYOR"

Rashid, Amerikalı üst düzey generallerin, İsrailli mevkidaşlarıyla Tel Aviv'de gizli bir yer altı üssünde kara harekatına destek için bir araya geldiklerini, aldıkları istihbarat üzerinden açıkladı: "İran Silahlı Kuvvetleri, CENTCOM komutanlarının yanı sıra ABD Ordusu ve Donanması'nın da Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını denetlemek ve yönlendirmek için Tel Aviv'deki bir yeraltı üssünde İsrailli komutanlarla bir araya geldiği istihbaratını aldı. Ortaya çıkan durum, ABD'nin bölgedeki savaşı sınırlama iddiasıyla çeliştiğini gösteriyor, kaldı ki işgal altındaki Filistin'e halihazırda binlerce yıkıcı bomba ve füze gönderildi ayrıca İsrail'e kara savaşları için talimat ve destek de sağlanıyor."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.