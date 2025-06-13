Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

İranlı gazeteci Ali Mofatteh, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Mofatteh, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırının arka planını yorumladı.

İsrail'in "Yükselen Aslan" adıyla gece yarısı başlattığı operasyonda 200 savaş uçağıyla 300 saldırı düzenlendi. İran ise buna karşılık 100'den fazla kamikaze İHA fırlattı. Saldırılarda İranlı 6 nükleer bilim insanının yanı sıra, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Mofatteh, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'IN UZUN SOLUKLU BİR PLANI VAR"

İran'ın stratejik hedeflerine ilişkin konuşan Mofatteh, süreci uzun vadeli bir plan dahilinde değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıda İran, Amerika ile müzakereler sırasındaydı. Zaten İsrail Amerika'sız bir şey yapmaz. İran'ın politikasında yani siyaset olarak anlayışında bu siyaset var ki; 'Amerika bu bölgeden çıkmalı'. Amerika dışarıya çıkarsa eğer İsrail desteğini kaybediyor. İsrail de desteğini kaybettikten sonra İran'ın artık kolay hedefine geliyor. Ona göre İran'ın bir uzun soluklu planı var. Yani bir yıllık iki yıllık değil. O yüzden Amerika'yı zayıflatıp, İsrail'in o şekilde kolunu kanadını kesmek. İsrail'in savaşa 3-6 aydan fazla parası yetmez. Silahları yok. Silahını da parasını da Amerika veriyor. Amerika'nın desteğini kaybetse artık bir şey yapamaz."

"İSRAİL, İRAN'I AMERİKA'YLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYOR"

İsrail'in, Amerika'nın bölgedeki varlığını artırmaya çalıştığını söyleyen Mofatteh, şunları kaydetti:

"O yüzden İsrail her zaman Amerika'yı bizim bölgeye dahil etmek istiyor. Amerika'nın ayağını bizim ülkelerimize çeken İsrail. Çünkü Amerika olmazsa İsrail olmaz. O yüzden Netanyahu saldırılardan sonra ilk iş Amerika'ya teşekkür ediyor. Şimdi bu çok ilginç. Yani Amerika'ya teşekkür ettiğinde İran'a sinyal gönderiyor ki 'Amerika seni vurdu, sen de İran'ı vur.' Çünkü İsrail biliyor ki, İran'la karşı karşıya gelme seviyesinde değil. O yüzden İran'ı Amerika ile karşı karşıya getirmek istiyor. Ve hem Amerika ve hem İran bundan çekiniyor. Çünkü Amerika'nın 40 binden fazla askeri var Orta Doğu'da. Bir de petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Donald Trump da bunu hiç istemiyor."

"İRAN SAVAŞ İSTEMİYOR AMA SAVAŞTAN DA KORKMUYOR"

Mofatteh, İran halkının savaş istemediğini ancak korkmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"İran da Amerika ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Biz İran milleti savaş gören milletiz. İran milleti savaş istemiyor ama savaştan da korkmuyor."