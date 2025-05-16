İran ve E3 Ülkeleri Nükleer Görüşmeler İçin İstanbul'da Bir Araya Geldi

İran ve E3 Ülkeleri Nükleer Görüşmeler İçin İstanbul'da Bir Araya Geldi
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İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları, İstanbul'da nükleer konulu toplantıda bir araya gelerek, dolaylı nükleer görüşmelerin durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele aldı.

İRAN ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları bugün İstanbul'da nükleer konulu toplantıda bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi, İngiltere, Fransa ve Almanyalı üst düzey diplomatlarla yapılacak toplantı için İstanbul'a geldi. İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi yaptığı açıklamada, "Dr. Takht Ravanchi ve ben üç Avrupa ülkesinin siyasi liderlerini İstanbul'da ağırladık. Dolaylı nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır. Gerekirse tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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