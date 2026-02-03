Haberler

İran: Uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün

İran: Uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, uranyum zenginleştirme oranının yüzde 60'tan yüzde 20'ye düşürülmesinin mümkün olduğunu belirtti ve diplomasi vurgusu yaptı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması için bir neden bulunmadığını bildirdi. Şemhani, "Eğer endişeleniyorlarsa yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün ancak bunun bedeli ödenmeli. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının miktarı henüz bilinmiyor çünkü bir kısmı enkaz altında kaldı ve bunu çıkarmak tehlikeli olduğu için bu yönde bir girişim henüz gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Şemhani, ABD'nin olası İran saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise ülkesine yönelik herhangi bir saldırının büyük bir krize dönüşeceğini belirtti. Savaş olasılığına rağmen diplomasiye öncelik verdiklerinin altını çizen Şemhani, makul şartlarda ve tehdit içermeyen önerilere açık olduklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
