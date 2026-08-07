Trump: Mühimmat stoklarımız yeterli, sızdıranlara uzun hapis cezaları vereceğim

Abd Başkanı Donald Trump, ülkesinin hassas mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bilgi sızdırdığından şüphelenilenler için "uzun hapis cezaları" sözü verdi. Trump sosyal medya paylaşımında, ordunun çok büyük miktarda mühimmatı olduğunu kaydetti. İran savaşın altıncı ayına girilmesi ve bir anlaşmanın hala sağlanamaması nedeniyle ABD'nin mühimmat stoğunun eridiğine ilişkin iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.BBC'nin yayın ortağı CBS News'e konuşan iki kaynak, ABD'nin elindeki uzun menzilli hassas güdümlü füze stoğunun büyük bir kısmını İran savaşında tükettiğini iddia etti.Washington Post gazetesi de ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayanarak, Trump'ın geçen hafta Savunma Bakanı Pete Hegseth ile olası bir silah açığı konusunda görüştüğünü bildirdi.İran'dan da ABD'nin mühimmat stoğunun eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi.Savunma Bakanı Majid Ibn-e-Reza, X'ten yaptığı paylaşımda, "Düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor. Ancak Silahlı Kuvvetlerimiz, ulusal savunma sanayisinin desteğiyle, her türlü tehdide karşılık vermeye tam olarak hazırdır" ifadelerini kullandı.'Vatana ihanet olduğuna inanıyorum'Trump ise ülkenin füze stoklarının yeterli olduğu konusunda güvence vermeye çalıştı.Truth Social'daki paylaşımında, "Bu hain açıklamaları 'sızdıranlar' avlanıyor" dedi. Bilgi sızdıran kişilere "uzun süreli hapis cezaları istenecek" ifadelerini kullandı.Daha sonraki bir paylaşımında da Washington Post'un haberine doğrudan değinerek, "Onların sahte 'haberlerinin' vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum!" dedi."Pete Hegseth'in yaptığı işten son derece memnunum" diye devam etti.ABD ordusunun füze stoğuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.Savunma Bakanı Hegseth, göreve geldikten sonra, gazetecilerin Pentagon'dan edinebileceği bilgileri sınırlayan sıkı kontroller uygulamaya koydu.Ulusal güvenlik alanında faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), kamuya açık verileri kullanarak, Temmuz ayı sonu itibariyle ABD'nin elinde 759 ila 827 arasında Patriot füzesi kaldığı değerlendirmesini yaptı.Bu sayı, İran savaşı başlamadan önce mevcut olan 2.330 füzenin yaklaşık üçte birine denk geliyor.CSIS'te kıdemli danışman olan Mark Cancian, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusunun elindeki THAAD füzelerinin yaklaşık %60'ını kullandığını tahmin ettiğini söyledi.Bu füzeler yüksek irtifada hava savunma kapasitesi sağlıyor.

Stok erimesinin uluslararası sonuçları da olabilir.ABD, Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya önemli sayıda Patriot füzesi sağladı.Ancak CSIS'den Cancian, stoklar azaldıkça Pentagon'un bu füzeleri elinde tutmaya çalışacağına işaret ediyor.Trump 7 Ağustos'taki kabine toplantısında gazetecilere Ukrayna'nın ek Patriot füzeleri için yaptığı son talebin kabul edilmesinin "büyük bir adım" olacağını söyledi.İki ülkenin bu konuda "hala görüşmelerde bulunduğunu" söyledi.ABD yönetimi, stoklarında yeterli miktarda mühimmat bulunduğunu tekralıyor.Trump geçen ay Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmatımız var ve ihtiyacımızdan çok daha fazla" demişti.Savunma Bakanı Hegseth, 14 Haziran'da CBS televizyonunda, stok yetersizliğine ilişkin haberleri "uydurma bir hikaye" olarak nitelemişti.Bununla birlikte Hegseth, ABD'nin daha fazla silah üretmek için hızla çalıştığını da söyledi.ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay Kongre'den "ekipman ve mühimmatı hızla yenilemek" için toplam 87 milyar dolar tutarında acil durum fonu talep etti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .