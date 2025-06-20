İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, " İran, saldırganlık sona erdiğinde ve saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ve üst düzey yetkililer, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı.

İRAN MÜZAKERE ŞARTINI AÇIKLADI

Toplantı sonrası bakanları kritik mesajlar verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada ülkesinin müzakere şartını da açıkladı.

Arakçi, "İran, saldırganlık sona erdiğinde ve saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ OPERASYONLAR MESELEYİ ORTADAN KALDIRMAZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot da toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Barrot açıklamasında, "İran'ın nükleer meselesine kesin bir askeri çözüm olmadığına inandığımız için İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme başlatmak istedik. Askeri operasyonlar bu sorunu erteleyebilir ancak ortadan kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE ÖNEMLİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise "İran'ı da ABD ile görüşmelere devam etmeye çağırıyoruz. Bu tehlikeli bir an ve bu çatışmanın bölgesel bir tırmanışa yol açmaması son derece önemli" açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Bugünkü iyi sonuç, İran tarafının prensipte tüm önemli konuları konuşmaya devam etmeye hazır olduğu izlenimiyle odadan ayrılmamızdır. Biz Avrupalılar için buna dahil olmamız önemli ancak her şeyden önce ABD'nin bu müzakerelere ve bir çözüme dahil olması çok önemli" sözlerini sarf ederken; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Nükleer konuların yanı sıra daha geniş kapsamlı konuları da görüşmek ve görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldık" değerlendirmesine bulundu.

İRAN STRATEJİK NOKTALARA SALDIRDI

Öte yandan çatışmaların 8. günü de hareketli geçti. İran bu sabah çok sayıda füzeyle İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Bölgedeki tren istasyonu ağır hasar görürken, İsrail füzelerinin bir sonraki hedefi ise İsrail siber güvenlik merkezi oldu.

İSRAİL TEBRİZ'E SALDIRDI

İsrail'in saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail ordusu hava saldırısında İran'ın önemli kentlerinden Tebriz'i hedef aldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.