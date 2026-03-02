İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
İngiltere'nin üslerini ABD'ye kullandıracağını açıklar açıklamaz İran'dan karşı hamle geldi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri Hava Üssü, İran'ın insansız hava aracının hedefi oldu. Saldırı, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.
İran, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri Hava Üssünü insansız hava aracıyla hedef aldı.
Bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduktan sonra üst üste sirenler çaldı.
Saldırının ardından üsten Eurofighter Typhoon havalandığı belirtildi. Öte yandan personele bulundukları yerde sığınak bulmaları söylendi.
Bu saldırı İngiltere'nin üslerini İran'a karşı kullanılmak üzere ABD'ye açmasının hemen ardından gerçekleşirken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey İran'ın daha önce Kıbrıs'a doğru 2 füze fırlattığını doğruladı.