Haberler

İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu

İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin üslerini ABD'ye kullandıracağını açıklar açıklamaz İran'dan karşı hamle geldi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri Hava Üssü, İran'ın insansız hava aracının hedefi oldu. Saldırı, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.

İran, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri Hava Üssünü insansız hava aracıyla hedef aldı.

Bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduktan sonra üst üste sirenler çaldı.

İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu

Saldırının ardından üsten Eurofighter Typhoon havalandığı belirtildi. Öte yandan personele bulundukları yerde sığınak bulmaları söylendi.

Bu saldırı İngiltere'nin üslerini İran'a karşı kullanılmak üzere ABD'ye açmasının hemen ardından gerçekleşirken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey İran'ın daha önce Kıbrıs'a doğru 2 füze fırlattığını doğruladı.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu

Merkez Bankası Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Allah denk getire. Ama sadece havada fotografi var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Hedeflerinde ABD ve İsrail vardı! İstanbul'da sokağa çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük

İşte İran'ın saldırılarında en ağır hasar alan şehir
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat