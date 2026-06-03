Haberler

İran: Keşm Adası saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurduk

İran: Keşm Adası saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'na saldırıya karşılık Kuveyt'teki ABD üsleri ile Bahreyn'deki ABD'nin Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı kaydedildi. Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediği vurgulanan açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İRAN, KUVEYT'TE ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu" denildi.

Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

Orta Doğu'da tansiyon zirve yaptı! Arap ülkesi yangın yerine döndü
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir

Özgür Özel ilk kez açıkladı! Gündem yaratacak yeni parti itirafı
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

4 ay sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi

Savaşın en büyük kazanını oldu! Yatırımını ona yapan köşeyi döndü
Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı

Havada büyük panik! Uçağın acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı
Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
Diyarbakır bayramda 400 bin turist ağırladı, 72 ton ciğer kapış kapış gitti

Bayramda tercih ne kavurma ne döş oldu! Tam 72 ton tüketildi!
7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdi

A Takımı'na aldığı isim şaşırttı! 7 gün önce bakın neler söylemişti