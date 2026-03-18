İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Ortadoğu'da çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, İran'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İran Uluslararası haber ajansının aktardığına göre, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, Tahran'da gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu.

Haberde, saldırı sonrası Hatib'in hayatını kaybettiğinin öne sürüldüğü belirtildi. Ancak İran makamlarından söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

LARİCANİ'NİN ARDINDAN YENİ HEDEF İDDİASI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından gelen bu iddia, ülkede üst düzey isimlerin hedef alındığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSMAİL HATİB KİMDİR?

İsmail Hatib, İran'ın mevcut İstihbarat Bakanı olarak görev yapan ve ülkenin güvenlik bürokrasisinde önemli bir konuma sahip olan bir isimdir. Din adamı kimliğiyle de bilinen Hatib, İran'ın istihbarat yapılanması içinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. Özellikle iç güvenlik, karşı istihbarat ve rejim karşıtı faaliyetlerin takibi gibi kritik alanlarda etkin rol oynadı.

Hatib, 2021 yılında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından İstihbarat Bakanı olarak atandı ve bu görevle birlikte İran'ın iç ve dış güvenlik politikalarının yürütülmesinde kilit aktörlerden biri haline geldi. İran'da İstihbarat Bakanlığı, rejimin korunması, muhalif hareketlerin izlenmesi ve dış tehditlere karşı operasyonların yönetilmesi açısından stratejik bir kurum olarak öne çıkıyor.

Kamuoyunda çok sık görünmeyen Hatib, daha çok kapalı kapılar ardında yürütülen operasyonlar ve güvenlik politikalarıyla anılan bir isim olarak biliniyor. İran'ın bölgesel gerilimlerdeki pozisyonu ve istihbarat faaliyetleri açısından Hatib'in rolü, özellikle son yıllarda daha da kritik hale gelmiş durumda.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.