İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği ortak saldırılarla ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. İran, İsrail'in saldırısına misilleme geleceğini belirterek sadece Tahran'ın değil İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah bölgelerinin de hedef alındığını belirtti.

İran'a yönelik uzun bir süredir devam eden tehditler bu sabah itibariyle saldırıya dönüştü. Başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Saldırıların İsrail-ABD ortak operasyonu olduğu açıklandı.

'ÖNLEYİCİ SAVAŞ' BAŞLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu. İran Resmi Haber Ajansı, Tahran'da üniversite caddesine roket düştü, 3 patlama sesi duyulduğunu açıkladı.Tahran'ın kuzeyinde 2 patlama daha olduğu belirtiliyor.

ABD: İRAN'A SALDIRIYI İSRAİL'LE ORTAK DÜZENLEDİK

Bir ABD'li yetkili, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa yürütülen bir askeri operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Yetkili, operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşmazken, saldırıların iki ülkenin koordinasyonu ile planlandığını ve icra edildiğini belirtti.

