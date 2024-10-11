İran, İsrail'in Sahra Hastanesine Yönelik Hava Saldırısını Kınadı

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail'in Suriye- Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı'na ait sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail'in Suriye- Lübnan sınırında faaliyet gösteren İran Kızılayı'na ait sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınayarak, 'savaş suçu' olarak değerlendirdi. Bakayi açıklamasında, "Suriye-Lübnan sınırında bulunan sahra hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı açık bir savaş suçudur. hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların tanınmış uluslararası insancıl yasalar uyarınca yasaktır. İşgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik tekrarlanan saldırılarının, rejimin tüm uluslararası kural ve normlara meydan okuduğunun açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 4 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırına bir sahra hastanesi kurdu.