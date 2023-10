İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir' dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said Erivani, açıklamalarda bulundu. Erivani, İsrail'in doğrudan İran'ı hedef almaması halinde Tahran'ın çatışmalara müdahil olmayacağını belirterek, " İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın BM aracılığı ile İsrail ve ABD'ye mesaj gönderdiği öne sürülmüş, mesajda İran yönetiminin "Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi durumunda müdahale etmek zorunda kalacağını" bildirildiği iddia edilmişti. - TAHRAN