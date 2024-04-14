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İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi.

GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Bagheri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

"TAM BİR SONUÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bagheri "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi. Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bagheri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruzİran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri.

"SALDIRININ UYARI SEVİYESİNDE KALMASINA ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bagheri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail Gazze İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

Doğrucu:

Kaç kişi öldü 0 ne misilleme bee

157
6
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Muhalif:

Danışıklı dövüş oldu

146
2
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Ert:

İsrail'i yerle bir ettiniz tebrikler

96
4
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Şerin Eye:

senaryo beliydi kürt düşmanı İran

56
21
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Resul Altıntaş:

DAĞ FARE DOĞURDU, Korkak İran

68
4
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Doğrucu:

Mantar tabancası sizin füzelerden daha etkilidir :)) kaç kişi öldü hiç

66
2
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A Alkan:

Saatler öncesi haber verilmiş bir tatbikat, alışagelmiş İran taktiği kendini avuttu.

54
2
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Serkan Taşdemir:

Selçuk Bayraktarın dünyanın en iyi dronelarini yapıyor dün haberlerde iranın drone kalkiyor 4 saat sonra israil vurcak hayatiniz dümen olmuş sizin gibi müslümanlardan utaniyorum birde bugune kadar tanidgim hic bir iranli kadin erkek farketmez kalite sıfır

38
7
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H.EvreN Durmaz:

Tb2 de 4 saate vurur arkadaşım drone bu uçak degil

yanıt9
yanıt2
Hasann hasann:

Komiksin iran neyi başardın, komutanlarını öldürdüler Başkonsolosluğunu vurdular suikast düzenlediler, iki tane teneke füze gönderdin onlarda nereye gitti belli değil bu mu başarı

43
2
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