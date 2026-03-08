Haberler

İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'da 1989 yılından bu yana ülkenin dinî lideri olan Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD ortak operasyonunda öldürülmesinin ardından İran'ın yeni dini lideri seçildi fakat ismi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak.

  • İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi, yeni dini lider seçti.
  • Seçilen yeni dini liderin ismi, güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak.
  • İsrail ordusu, Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 9. gününe girdi. İsrail "Hamaney'in halefi olmak isteyen herkes hedefimizde" açıklamasının ardından İran'ın yeni dini lideri belli oldu. İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, İran'ın yeni liderinin belirlendiğini doğruladı. Seçilen yeni dini liderin isminin gerekçesiyle açıklanmayacağı ifade edildi.

İRAN UZMANLAR MECLİSİ: HAMANEY'İN HALEFİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakeri, ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hameney'nin halefi konusunda çoğunluk mutabakata varıldığını, ancak süreçle ilgili bazı engellerin çözülmesi gerektiğini söyledi.

İSRAİL: HAMANEY'İN HALEFİ OLMAK İSTEYEN HERKES HEDEFİMİZDE

İsrail ordusu, İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı. "Hamaney'in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek" ifadesi kullanıldı.

İRAN'DAN YENİ LİDERE GÜVENLİK TEDBİRİ

İsrail'in bu tehdidinin ardından İran Temsilciler Meclisi, yeni dini liderin seçildiğini ancak güvenlik gerekçesiyle ismin şimdilik açıklanmayacağını kaydetti. Uzmanlar Meclisi'nin üyeleri Seyyid Ahmed Alam el-Huda, İran liderlik seçimlerinin yapıldığını ve bir liderin atandığını söyledi.

Al Mayadeen'in aktardığına göre Alam el-Huda, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bir karar vermediğini öne süren tüm söylenti ve raporların tamamen uydurma olduğunu ifade etti.

İran medyası dün Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesine atıfla, Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir lider seçmek üzere Uzmanlar Meclisi'nin 24 saat içinde toplanmasının beklendiğini aktarmıştı.

