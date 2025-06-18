İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
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İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
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İran'ın Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef alan füze saldırılarında Hayfa'daki petrol rafinerisinin büyük hasar görerek kapatılması, İsrail'de akaryakıt krizine yol açtı. Depolarını doldurmak isteyen İsrailliler benzin istasyonlarına akın etti, uzun kuyruklar kavgaya dönüştü.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. İran, İsrail'in önceki hamlelerine yanıt olarak füze ve kamikaze İHA'larla Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı.

Bu saldırılar kapsamında Hayfa'daki petrol rafinerisi ağır hasar gördü. İsrailli yetkililer, rafineriyle birlikte ona bağlı tüm tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Rafinerinin kapanmasıyla ülkede akaryakıt krizi baş gösterdi. Kriz, birçok bölgede kaosa neden oldu.

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

İSRAİLLİLER BENZİN İÇİN BİRBİRİNE GİRDİ

Araçlarının depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonuna akın eden İsrailliler, benzin kuyruğunda birbirine girdi. Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga edenler birbirlerine yangın tüpü sıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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