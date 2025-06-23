Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi

Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
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Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
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İRAN'IN Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Avrupa'dan Katar'ın başkenti Doha'ya sefer yapan uçaklar, İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi. Katar Havayolları'nın 10 uçağı, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak üzere yön değiştirdi.

İran'ın akşam saatlerinde Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı nedeniyle Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını açıkladı. Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

KATAR HAVAYOLLARI UÇAKLARI İSTANBUL VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

TÜRK HAVA YOLLARI DA ETKİLENDİ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Dubai'ye gitmek için havalanan TK760 kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı da, hava sahasının kapatılması üzerine Antalya üzerinden İstanbul'a geri döndü. AJet'in ise Dammam, Dubai ve Sharjah şehirlerine bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKutay Özmen:

Bi katarlı mülteciler eksikti Sizler de gelin reis bakar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme24
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