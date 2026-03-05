Azerbaycan: İran İHA'ları Nahçıvan Havalimanı'nı vurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı saldırısında Nahçıvan Havalimanı'nın vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir insansız hava aracı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanı binasına, diğer bir insansız hava aracı ise Şakarabad köyündeki bir okul binasının yakınına düştü" denildi.

Saldırıda iki sivilin yaralandığı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov saldırıları kınadı ve ülkesinin misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Azerbaycan Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı, " İran tarafına güçlü bir protesto iletileceği" ve "bir protesto notası sunulacağı" belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da olayın tüm sorumluluğunun İran'a ait olduğunu ve gerekli karşılık için hazırlık yapıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırganlık eylemleri cevapsız kalmayacak" denildi.

İran yönetimi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

BBC Azerbaycanca Servisi'nin aktardığına göre, saldırıda havalimanında "ciddi hasar" meydana geldi.

Azerbaycan Haber Ajansı (APA) muhabiri pistte hasar olduğunu aktardı ve "İHA'nın enkazı piste düştü ve asfaltta hasara yol açtı"

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, saldırılarla ilgili iki videoyu doğruladı.

Videolardan birinde, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı binasından yükselen duman ve itfaiyecilerin yangınla mücadele ettiği görülüyor.

İlk saldırının hemen ardından havalimanı otoparkında çekilen ikinci bir görüntüde de ikinci İHA'nın Şakarabad köyü yakınlarına düşerek patlaması görülüyor.

İsrail ile yakın ilişkilerini gizlemeyen Azerbaycan, geçen yıl ABD ile de bir stratejik ittifak anlaşması imzaladı.

İran'da ayrıca milyonlarca etnik Azeri yaşıyor. BBC Azerbaycanca, İran Azerilerinin haklarının savunulması konusunda Bakü'de tartışmalar olduğunu aktarıyor.

Tahran, İsrail ve ABD'nin saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana bölgedeki en az on ülkeye saldırı düzenledi.

Bunlar arasında Kıbrıs, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

Bu saldırılarda genel olarak ABD üslerini ve büyükelçiliklerini hedef aldı.