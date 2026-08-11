Hürmüz Boğazı Gerginliği: İran'dan ABD'ye 6 Şart

İran ve Umman'ın, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yönetecek yeni bir düzenleme konusundaki görüşmelerin 'olumlu' geçtiği ve ileri aşamada olduğuna dair açıklamaları, gemi trafiğinin yeniden başlaması umutlarını artırdı. Son günlerde görüşmeler, İran ve Umman'ın ortak sorumluluğunda, boğazdaki olası bir yeni güzergah üzerinde yoğunlaştı.Ancak iyimserliğin artmasıyla birlikte İran, hayati önem taşıyan su yolunun yeniden açılmasından önce ABD'nin karşılaması gerektiğini söylediği bir dizi talebi kamuoyuna açıkladı. Bu taleplerin çoğu, İran ve ABD arasında 17 Haziran'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın bazı bölümlerinin çok ötesine geçerken, bazıları da talepleri tekrarlıyor ve bunları boğazın yeniden açılmasıyla ilişkilendiriyor. Peki bu koşullar neler ve ABD bunları karşılayabilir mi?

İran devlet televizyonu IRIB'in yayınladığı bir açıklamada, eski İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve şu an dini lider Mücteba Hamaney'in danışmanı olan Muhammed Bakır Zülkadir, ABD'nin davranışlarını "düzeltmesi" ve bir dizi talebi karşılaması gerektiği konusunda uyardı. Açıklamada, "davranış düzeltmesi" ile şunların kastedildiği belirtildi: 1. İran'ı hiçbir şekilde tehdit etmeyin ve bu milletin kutsal değerlerine hakaret etmeyin. İran ABD'nin ülkeyi tehdit etmeyi bırakması ve bu tür tehditlerin tekrarlanmayacağına dair güvence vermesi gerektiğini söylüyor. Bu büyük ölçüde siyasi ve güvenlik talebi. Ateşkesler örtük olarak her iki taraftan da itidal varsayarken, gelecekteki tehditlere karşı güvencelerin kamuoyu önünde talep edilmesi, daha önce bildirilen geçici anlaşmanın şartlarında açıkça yer alan bir koşuldan ziyade, daha geniş bir stratejik koşul gibi görünüyor.2. İran ve müttefiklerine karşı Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki savaş ve saldırganlığa daimi olarak son verin. İran askeri harekatın sadece kendisine karşı değil, Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki müttefik ve ortak gruplarına karşı da durdurulması konusunda ısrar ediyor. Haziran ayındaki mutabakat zaptında "Lübnan dahil tüm cepheler" ifadesi kullanılmıştı; bu da diğer ülkeleri belirterek daha geniş bölgesel güvenlik garantileri arayışını ifade ediyor.3. Deniz ablukasını kaldırın ve kuvvetlerinizi (deniz ve hava) İran çevresinden çekin. Haziran ayında imzalanan ABD-İran mutabakat zaptına göre, ABD'nin 30 gün içinde abluka uygulamasını sona erdirmesi gerekiyordu, ancak bu durum boğazın yeniden açılmasıyla doğrudan bağlantılı değildi.4. İki saldırgan savaşta İran'a verilen zararın tazminatını ödeyin. Bu, 2025'teki 12 günlük savaşın yanı sıra en son savaşı da kapsıyor. Haziran ayındaki mutabakat zaptından sonra nihai anlaşmanın bir parçası olarak tazminat mekanizmalarının görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Tahran şimdi tazminatı doğrudan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bağlıyor.5. İran ulusuna karşı uygulanan "zalim ve yasadışı" yaptırımları kaldırın. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir zaman çizelgesinin, nihai bir çözüme yönelik müzakerelerin bir parçası olması zaten bekleniyordu. Dolayısıyla İran burada tamamen yeni bir konu ortaya atmıyor. Yeni olan şey, yaptırımların kaldırılmasının açıkça boğazın yeniden açılmasıyla bağlantılı olması gerektiği konusundaki ısrarı.6. İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakın. Bu talep de yeni değil. Bloke edilmiş veya dondurulmuş yurtdışı varlıkların serbest bırakılması daha önce de tartışılmıştı.

Bu altı şart, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için yerine getirilmesi gerektiğini söylediği şartları genişletiyor.BBC Ortadoğu analisti Sebastian Usher bunun, İran'ın tutumunun sertleştiğini gösterdiğini söylüyor: "Bunlar, Mutabakat Zaptı çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak var olan şartlar... ancak zamanlaması ve mekanizması çok farklı görünüyor." Usher'a göre, Tahran Hürmüz Boğazı'nın "esas olarak hala kapalı olması" nedeniyle daha güçlü bir konumda olduğunu düşünebilir.Ancak, Amerikan dış politika düşünce kuruluşu Quincy Institute'ten Trita Parsi, BBC Dünya Servisi'ne verdiği demeçte, İranlıların bu pozisyonların abartılı olduğunu kendilerinin de bildiğine ve muhtemelen geri adım atacaklarını belirtiyor."Kamuoyunda dile getirilenler, müzakere masasında her zaman aynı şekilde yansıtılmıyor" diyor.

Parsi'ye göre bu, süreci uzatmaya yönelik bir müzakere taktiği de olabilir. Rejimin sertlik yanlısı unsurlarının birçoğunun, İran'ın haziran ayında mutabakat zaptını çok hızlı bir şekilde kabul ettiğine inandığını söylüyor. Ancak anlaşma imzalandıktan sadece birkaç gün sonra bozuldu ve karşılıklı saldırılar yeniden başladı.Parsi, İran'da bazı kişilerin, müzakereler daha uzun sürseydi -bu da petrol fiyatlarını daha da yükseltip küresel ekonomiye daha fazla zarar verseydi- Başkan Trump'ın İran hedeflerine yönelik saldırı emrini bu kadar çabuk vermeyebileceğini savunduğunu söylüyor.Görünüşe göre İran bu hatayı tekrar yapmak istemiyor. Buna rağmen, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varılmasının sadece birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Gemi bekleyenler veya petrol fiyatlarını takip edenler Parsi'nin öngörülerinde haklı çıkmasını umuyorlar.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .