İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi
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İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi
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İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıda Hayfa kentinin çeşitli noktalarına füzeler isabet etti. Füzelerin isabet ettiği noktalardan alevler yükselirken; kentte büyük panik yaşandı.

İran'ın başlattığı füze saldırısında İsrail'in Hayfa kenti isabet alırken; kentten alevlerin yükseldiği görüldü. Yaşanan panik ise kameralarca kaydedildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün İsrail'in Tahran'a ve kritik noktalara yaptığı saldırıların ardından İran'da harekete geçti.

İRAN KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

İran Ordusu, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının başladığını doğrulayan İsrail Ordusu ise vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu.

İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

HAYFA KENTİ YANIYOR

İran'ın fırlattığı füzeler, İsrail'in Hayfa kentinde çeşitli noktalara düştü. İsabet alan noktalardan alevler yükselirken; yaşanan panik ise kameralarca kaydedildi.

İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

EN AZ 4 KİŞİ YARALANDI

İran'ın düzenlediği füze saldırısında Hayfa'da en az 4 kişi yaralandı. Füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırı düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.

İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.

Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSolotürk:

İran vuruyor ölen yok. Danışıklı dövüş sanatları

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Haber YorumlarıMr Camel:

iran vuruyor ölen yok diyorsunuz israil in yer altında sıgınakları var ölen olmaz ama fare gibi saklanmayı çok iyi bilirler

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

İsrail türkiye ye teşekkür etmeli suriye yönetimini yıkarak israil uçaklarının suriye hava sahasını kulanarak ve yakıt ikmali yaparak iranı vurmasında yardımcı olduğu için

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