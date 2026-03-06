Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
ABD-İsrail ve İran savaşı 7. gününde sürerken CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın kamikaze İHA tasarımını ele geçirip inceleyerek aynı sistemi üretmeye başladıklarını ve artık bu İHA'ların İran'a karşı kullanıldığını açıkladı.
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'ın kamikaze insansız hava aracı tasarımını ele geçirdiklerini duyurdu.
- ABD, ele geçirilen insansız hava araçlarını analiz ederek aynı tasarımları üretmeye başladı ve bunları İran hedeflerine karşı kullanıyor.
- ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın her günü ABD ordusuna yaklaşık 1 milyar dolara mal oluyor.
28 Şubat'ta başlayan ABD- İsrail ve İran savaşı yedinci gününe girerken taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. ABD ve İsrail, İran'ın hava savunma sistemlerinin büyük bölümünü etkisiz hale getirdiklerini açıklarken İran da misilleme saldırılarıyla ABD üslerini, İsrail'i ve Körfez'deki bazı hedefleri vurmayı sürdürüyor.
Çatışmaların yoğunlaştığı savaşın her gününün ABD ordusuna yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğu hesaplanırken, İran'ın sahadaki en büyük avantajının ise düşük maliyetli insansız hava araçları (İHA) olduğu belirtiliyor. İran'ın özellikle kamikaze dronlar kullanarak daha düşük maliyetle saldırı düzenleyebilmesi dikkat çekiyor.
ABD'Lİ KOMUTANDAN ÇARPICI AÇIKLAMA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ise savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cooper, İran'ın en etkili silahlarından biri olarak görülen kamikaze İHA tasarımını ele geçirdiklerini duyurdu.
"İÇ YAPILARINI TAMAMEN ANALİZ ETTİK"
ABD'li komutan, ele geçirilen İHA'ların detaylı şekilde incelendiğini ve iç yapısının tamamen analiz edildiğini belirterek, bu tasarımların artık ABD tarafından da üretildiğini ifade etti. Cooper, "İHA'ları söküp inceledik, tasarımlarını tamamen çözdük. Üzerlerine Amerikan etiketi koyduk ve yeniden cepheye sürdük" dedi.
İHA'LAR ŞİMDİ İRAN'I HEDEF ALIYOR
ABD'li yetkiliye göre Washington yönetimi artık İran'ın geliştirdiği kamikaze drone konseptini kullanarak İran hedeflerine saldırılar düzenlemeye başladı.
Savunma uzmanları ise bu gelişmenin savaşın teknoloji boyutunu tamamen değiştirdiğini ve düşük maliyetli insansız sistemlerin modern savaşlarda giderek daha kritik hale geldiğini belirtiyor. İran'ın uzun süredir kullandığı kamikaze İHA konseptinin şimdi ABD tarafından da sahaya sürülmesi, çatışmada yeni bir dönemin başladığı yorumlarına yol açtı.