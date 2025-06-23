İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından İran dini lideri Hamaney, "Biz kimseye saldırmadık. Hiçbir şekilde kimsenin bize saldırmasını da kabul etmiyoruz. Ve kimsenin saldırısına da boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'dan misilleme geldi. İran Ordusu, Katar ve Irak'ta ABD üslerini füzelerle vurdu.

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran'ın saldırısının ardından İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney, "Biz kimseye saldırmadık. Hiçbir şekilde kimsenin bize saldırmasını da kabul etmiyoruz. Ve kimsenin saldırısına da boyun eğmeyeceğiz." dedi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hamaney, yanan ABD bayrağının fotoğrafını paylaştı:

OPERAYSONUN İSMİ: ZAFERİN MÜJDESİ

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini de açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı. Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor" açıklamasında da bulunurken; El-Udeyd ABD Hava Üssü'nün yok edildiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY: TRUMP ÇATIŞMA İSTEMİYOR

İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Donald Trump İran ile doğrudan bir çatışma istemiyor." denildi.

ABD KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'daki vatandaşlarını uyarmış, Katar'daki ABD vatandaşlarına "Bulunduğunuz yerden çıkmayın' denilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi.

ABD'nin saldırısının ardından bölgedeki gerginlik artarken; uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor.