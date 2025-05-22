İran, Google'a Basra Körfezi'nin Adı Üzerinden Yasal İşlem Başlatmayı Planlıyor

(ANKARA) - İran'ın Ulusal Sanal Uzay Merkezi, Basra Körfezi'nin (Persian Gulf) adını çarpıttığı gerekçesiyle Google'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını açıkladı. Çeşitli lokasyonların görüntülenmesini sağlayan Googlemaps'te de Basra Körfezi'in diğer bir adına "Arap Körfezi" olarak yazıldığı görüldü.

İran devlet haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, İran'ın Ulusal Sanal Uzay Merkezi, Basra Körfezi'nin (Persian Gulf) adını çarpıttığı gerekçesiyle Google'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını açıkladı. Googlemaps'te de Basra Körfezi'ne parantez içinde "Arap Körfezi" yazıldığı görüldü.

Merkezin hukuk ve parlamento işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammad-Sadek Farahani, dün düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı adımı atmayı düşündüğüne dair haberlerin ardından Google'ın Basra Körfezi'nin adını çarpıtmasını kınadı.

Farahani, "Ülkenin siber alanını denetlemekten sorumlu makam olarak İran'ın kültürel kimliğini korumayı ve gerekli önlemleri almayı görevimiz olarak görüyoruz. Hukuk uzmanları ve akademisyenlerle iş birliği yaparak Google'a karşı harekete geçmek için yasal bir çerçeve oluşturabileceğimizi ve böylece sevgili İslami İran'a karşı görevimizi yerine getirebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Ulusal Sanal Uzay Merkezi'nin İran halkının haklarını savunmaya kararlı olduğunu vurgulayan Farahani, "Bu konuyu üç şekilde ele almayı planlıyoruz: birincisi, uluslararası kuruluşlara resmi protestoda bulunarak; ikincisi, konuyu uluslararası mahkemelerde ve mahkemelerde takip ederek; son olarak da Dışişleri Bakanlığı ve Yargı'nın iş birliği ile yerel mahkemelerde şikayette bulunarak" dedi.