İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken bölgede çatışmalar şiddetini artırarak sürüyor. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği son misilleme saldırısı ise savaşın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

İran tarafından ateşlenen füzeler İsrail'in birçok noktasını hedef alırken, saldırıların özellikle Tel Aviv çevresinde büyük hasara yol açtığı bildirildi. Kentte çok sayıda noktada yangın çıktığı ve patlama seslerinin uzun süre duyulduğu aktarıldı.

TEL AVİV'E BİR YOLA İSABET ETTİ

Saldırılara ilişkin yayılan görüntülerde, İran'ın fırlattığı bir füzenin Tel Aviv'de bir yola isabet ettiği görülüyor. Füzenin düşmesiyle birlikte asfaltın parçalandığı ve yolda devasa bir çukur oluştuğu dikkat çekti. Patlamanın ardından çevredeki araçların zarar gördüğü ve bölgede yoğun duman yükseldiği görüntülere yansıdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsrail'de acil durum ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilirken güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, saldırı sonrası yangınları kontrol altına almak ve hasar tespiti yapmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

AĞIR MİSİLLEME

Öte yandan İran'ın saldırısı, İsrail'in son günlerde İran'daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik düzenlediği operasyonlara misilleme olarak değerlendiriliyor. Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgedeki gerilim her geçen gün daha da artıyor.

Uzmanlar, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların İsrail'in hava savunma sistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini belirtiyor. Ortaya çıkan görüntüler, savaşın şehir merkezlerine kadar yayıldığını ve sivil yaşamı doğrudan etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.