Haberler

İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü

İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü Haber Videosunu İzle
İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. gün tüm şiddetiyle devam ederken, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı hayli ağır oldu. Tel Aviv'de büyük yangınlara neden olan füze saldırılarından birine ait görüntüler ise büyük ses getirdi. İran'ın ateşlediği füze İsrail'de bir yola düşerken, yolda devasa bir delik açıldığı görüldü.

  • İran'ın fırlattığı bir füze Tel Aviv'de bir yola isabet etti.
  • Füzenin düşmesiyle yolda devasa bir çukur oluştu ve çevredeki araçlar zarar gördü.
  • Saldırıların Tel Aviv çevresinde büyük hasara yol açtığı ve kentte çok sayıda noktada yangın çıktığı bildirildi.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 16. gününe girerken bölgede çatışmalar şiddetini artırarak sürüyor. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği son misilleme saldırısı ise savaşın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

İran tarafından ateşlenen füzeler İsrail'in birçok noktasını hedef alırken, saldırıların özellikle Tel Aviv çevresinde büyük hasara yol açtığı bildirildi. Kentte çok sayıda noktada yangın çıktığı ve patlama seslerinin uzun süre duyulduğu aktarıldı.

TEL AVİV'E BİR YOLA İSABET ETTİ

Saldırılara ilişkin yayılan görüntülerde, İran'ın fırlattığı bir füzenin Tel Aviv'de bir yola isabet ettiği görülüyor. Füzenin düşmesiyle birlikte asfaltın parçalandığı ve yolda devasa bir çukur oluştuğu dikkat çekti. Patlamanın ardından çevredeki araçların zarar gördüğü ve bölgede yoğun duman yükseldiği görüntülere yansıdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsrail'de acil durum ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilirken güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, saldırı sonrası yangınları kontrol altına almak ve hasar tespiti yapmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

AĞIR MİSİLLEME

Öte yandan İran'ın saldırısı, İsrail'in son günlerde İran'daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik düzenlediği operasyonlara misilleme olarak değerlendiriliyor. Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgedeki gerilim her geçen gün daha da artıyor.

Uzmanlar, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların İsrail'in hava savunma sistemleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini belirtiyor. Ortaya çıkan görüntüler, savaşın şehir merkezlerine kadar yayıldığını ve sivil yaşamı doğrudan etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
