İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Güncelleme:
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misillemelere devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırının ardından yerleşkede yangın çıktı.

İran, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı misillemelere devam ediyor.

ABD KONSOLOSLUĞU VURULDU

Son olarak İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, saldırının ardından yangın çıktığı ve yerleşkeden dumanların yükseldiği görüldü.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise İran saldırısının ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

helal olsun sana İran

