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Arakçi: Hamaney'in ölümündeki güvenlik açığı muhtemelen hala mevcut

Arakçi: Hamaney'in ölümündeki güvenlik açığı muhtemelen hala mevcut
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, eski lider Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan ABD-İsrail saldırısının güvenlik açığı nedeniyle gerçekleştiğini ve bu açığın halen devam ettiğini belirtti. Ayrıca nükleer müzakereler ve savaş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki ABD- İsrail saldırısının güvenlik açığı sonucu olduğunu belirterek, "Güvenlik açığı muhtemelen hala mevcut" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı bir televizyon programında ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş süreci ve müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Müzakereler konusunda Arakçi, "Düşman askeri hazırlığını bitirdikten sonra bize uranyum zenginleştirme oranının sıfırı indirilmesi aksi halde saldırıların başlayacağı mesajını verdi ve müzakere talebinde bulundu. Bunun üzerine yeniden müzakere kararı alındı. Bu karardaki temel amaç, daha sonra 'eğer müzakere olsaydı savaş olmazdı' denilmesini engellemekti. İlgili kurumlar savaşın yeniden başlayacağına emindi. Bu nedenle Silahlı Kuvvetler'e savaşa hazırlıklı olmalarını ilettik" ifadelerini kullandı.

Arakçi, 12 günlük savaştan sonra 'Nükleer Komite' kurulduğunu söyleyerek, "Daha sonra müzakere komitesine dönüştü. Müzakerelere ilişkin konular bu komitede ele alınıyordu. Alınan tüm kararlar tıpkı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarıyla aynı onay sürecinden geçiyordu" diye konuştu.

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıyla ilgili ise Arakçi, "Onlar rehberin her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Anladığım kadarıyla komuta merkezi toplantısı da iki-üç bina ötede yapılıyordu ve tam da o anı seçtiler. İstihbarat Bakanlığı'nın toplantısı da o an yapılıyordu. Dolayısıyla rehberin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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